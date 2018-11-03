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Следователи вышли на сообщников московского школьника, собравшего бомбу

3 Ноября 2018 в 12:47
Следователи вышли на сообщников московского школьника, собравшего бомбу

У 14-летнего московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельных взрывных устройств, были сообщники. К такому выводу пришли следователи после обысков в московской квартире, где проживал мальчик.

Источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что в ходе первоначального обыска в комнате подростка были обнаружены самодельные взрывные смеси на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатки. По данным следствия, компоненты приобретались организованной группой.

В отношении 14-летнего подростка возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой», а также «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой». Уже в субботу в отношении него может быть избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что 17-летний юноша, устроивший теракт в здании ФСБ Архангельска, общался по Сети с 14-летним московским школьником. Завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова в эфире НСН заявила, что наличие в информационном пространстве культа агрессии порождает юношеский терроризм. 

 

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