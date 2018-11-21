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Следователь Дубинский арестован

21 Ноября 2018 в 21:06
Следователь Дубинский арестован

Басманный суд Москвы в отношении следователя центрального аппарата СКР Сергея Дубинского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2019 года, передает «Интерфакс».

Защита просила отправить Дубинского под домашний арест, подчеркивая, что 54-летний мужчина страдает хроническими заболеваниями. Сам подозреваемый отказался выступать в суде. Дубинский получил известность, участвуя в расследовании дела о террористическом акте 24 января 2011 года в аэропорту «Домодедово».

Ранее НСН сообщала, что следователи Сергей Дубинский и Андрей Тринев были задержаны при получении взятки в 5 миллионов рублей. Следователями центрального аппарата совместно с Управлением «М» ФСБ России указанные лица задержаны с поличным.

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