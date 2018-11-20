В «Шереметьево» погиб человек

На летном поле в «Шереметьево» обнаружены останки неизвестного человека, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

«Экипаж лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона», - сказал собеседник агентства.

Было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.

«По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков», - сказал источник.

По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК.