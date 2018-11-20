В «Шереметьево» погиб человек

На летном поле в «Шереметьево» обнаружены останки неизвестного человека, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
«Экипаж лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона», - сказал собеседник агентства.
Было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.
«По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков», - сказал источник.
По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК.Как ранее сообщала НСН, вдовец погибшей стюардессы, французский музыкант Патрик Вервель - обжаловал амнистию водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу о катастрофе самолета «Dassault Falcon» в ночь с 20 на 21 октября 2014 года в аэропорту «Внуково», в которой погиб глава компании «Total» Кристоф де Маржери и ещё три человека из состава экипажа Янн Пикан, Максим Рассья и Руслана Вервель.