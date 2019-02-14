Следком расследует травмирование детей на Савеловском направлении МЖД

По факту травмирования двух мальчиков в результате падения с крыши поезда возле станции «Водники» Савеловского направления МЖД начата доследственная проверка, сообщила Агентству «Москва» старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ Лариса Марковец.

Установлено, что подростки 9 и 13 лет, следуя «зацепом» со станции «Хлебниково» на крыше электропоезда, упали вблизи станции «Водники». 13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, второй ребенок направлен в больницу с диагнозом «открытый перелом ноги».

На место инцидента незамедлительно выезжала следственная группа для осмотра места происшествия.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков рассказал НСН, почему считает нужным увеличивать штрафы для зацеперов на железнодорожном транспорте.