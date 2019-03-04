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Скрипаль: Посол Великобритании играет человеческими жизнями

4 Марта 2019 в 16:07
Скрипаль: Посол Великобритании играет человеческими жизнями

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория во время пресс-конференции в НСН обвинила посла Великобритании в России Лори Бристоу в том, что он играет жизнями людей, преследуя политические цели.

«Даже посол Великобритании в Москве играет человеческими жизнями. Это самое ценное, что есть на планете Земля. Жизнь любого человека ценна, она бесценна. Но мы почему-то решили, что мы все такие сильные и имеем право ими играть в каких-то своих политических интересах», - считает Виктория Скрипаль.

26 февраля посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Он сообщил, что запрос российского посольства им был передан, однако, Скрипали просто не желают с ними встречаться и «это их выбор».

Ранее на пресс-конференции Виктория Скрипаль сказала, что считает заявления британского посла о Скрипалях голословными.

 

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