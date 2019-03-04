Виктория Скрипаль: Сергея Скрипаля нет в живых

Племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции НСН рассказала, что считает экс-полковника ГРУ мертвым.

«Слова посла Великобритании Лори Бристоу, который заявил, что у него есть доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, это слова из области «есть ли жизнь на Марсе». По его словам, доказать он ничего не может, показать не может…. Почему я должна верить ему на слово? С первого дня я ко всем СМИ обращалась, что мне ничего не надо, только, чтобы Юля вернулась на родину, а Сергей Викторович как звонил раз в неделю матери, так и звонил бы сейчас. Я не понимаю, что этому препятствует. Звонки-то он может делать… Или он настолько беспомощен. Из всего этого я делаю вывод, что его нет в живых. Что он может такого (секретного - НСН) сказать 91-летней матери?..», - сказала Виктория Скрипаль.

Инцидент в Солсбери произошел ровно год назад, 4 марта 2018 года. На Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Бывшего полковника ГРУ и его дочь госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь, сообщили СМИ. Юлия Скрипаль после этого выступила с заявлением, ее отец ни разу никаких заявлений по поводу своего отправления не делал.