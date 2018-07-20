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СКР возбудил дело после видео с пытками заключенного в ИК-1 Ярославля

20 Июля 2018 в 15:22
СКР возбудил дело после видео с пытками заключенного в ИК-1 Ярославля

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту пыток сотрудниками исправительных колоний заключенного. Об этом говорится на сайте СКР. Уточняется, что дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором не менее 10 сотрудников ИК-1 в Ярославской области жестоко избивают заключенного.

На сайте СКР сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к преступлению, сообщает телеканал «360».

 

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