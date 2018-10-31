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СКР расценил взрыв здании УФСБ в Архангельске как теракт

31 Октября 2018 в 12:42
СКР расценил взрыв здании УФСБ в Архангельске как теракт

Следственный комитет РФ расценил взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области как теракт. Об этом говорится на сайте ведомства, передает RT.

По предварительным данным, неизвестный мужчина вошел сегодня утром в здание, некий предмет взорвался у него в руках. Сам мужчина погиб в результате получения ран, несовместимых с жизнью, сообщает «ФедералПресс». Сообщалось, что он не является сотрудником ФСБ. В результате взрыва также были ранены трое сотрудников ведомства. У них ранения разной степени тяжести.

Ранее стало известно о законопроекте о создании специальных тюрем для лиц, которых осудили за террористические преступления. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что с финансовой точки зрения Россия не сможет создать подобные тюрьмы.

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