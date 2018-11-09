Скончался и.о. главы муниципального округа Щукино

И. о. главы муниципального округа Щукино Москвы Сергей Середин, тело которого обнаружили в центре столицы, скончался, по предварительным данным, от сердечной недостаточности, передает ТАСС. Ему было 46 лет.

2 ноября вечером в 21.30 вечера после сложного рабочего дня Середин поехал в центр Москвы.

В последний раз его видели вышедшим из здания по адресу: ул. Тверская, 18 в 4.30 утра.

Середин был обнаружен утром 3 ноября в Благовещенском переулке у дома 5. Его сердце уже не билось. Как неизвестного его доставили в морг, где тело пробыло несколько дней до того, как было опознано.

На теле отсутствовали следы насильственной смерти, была лишь травма от падения.

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