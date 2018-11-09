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Скончался и.о. главы муниципального округа Щукино

9 Ноября 2018 в 21:40
Скончался и.о. главы муниципального округа Щукино

И. о. главы муниципального округа Щукино Москвы Сергей Середин, тело которого обнаружили в центре столицы, скончался, по предварительным данным, от сердечной недостаточности, передает ТАСС. Ему было 46 лет.

2 ноября вечером в 21.30 вечера после сложного рабочего дня Середин поехал в центр Москвы.

В последний раз его видели вышедшим из здания по адресу: ул. Тверская, 18 в 4.30 утра.

Середин был обнаружен утром 3 ноября в Благовещенском переулке у дома 5. Его сердце уже не билось. Как неизвестного его доставили в морг, где тело пробыло несколько дней до того, как было опознано.

На теле отсутствовали следы насильственной смерти, была лишь травма от падения.

Ранее НСН сообщала, что умер депутат Государственной Думы от Новгородской области Александр Коровников.

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