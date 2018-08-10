Умер депутат Госдумы

Умер депутат Государственной Думы Александр Коровников.

Коровников родился 30 апреля 1955 года в городе Грязи Липецкой области.

Окончил Высшее политическое училище МВД СССР, Военно-политическая академия им.В.И.Ленина и Центр правовой переподготовки при Гуманитарной академии Вооруженных Сил.

Доктор юридических наук. Профессор. Действительный член Академии естественных наук РФ. Полковник запаса. Почетный работник Счетной палаты Российской Федерации. Почетный сотрудник МВД РФ.

С 2000 по 2007 – Коровников был помощником Председателя Счетной Палаты Российской Федерации.

С 16 ноября 2007 по 16 октября 2012 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избран представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Новгородской области, член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению

С 2010 по 2011 года - заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению.

С ноября 2011 по 16 октября 2012 года - член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.

С 25 октября 2012 по сентябрь 2016 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Новгородской области.

С сентября 2016 - депутат Государственной Думы ФС РФ.