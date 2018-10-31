Скончалась упавшая с перил ТЦ в Москве женщина

Сорвавшаяся с перил посетительница ТРЦ на Хорошевском шоссе Москвы скончалась в больнице. Ранее в Сеть попали кадры падения. На них видно, как женщина сначала сидит на перилах, затем лежит и затем, не удержавшись, падает вниз. Инцидент произошел во вторник на третьем этаже торгового центра, сообщает телеканал «360». Женщина упала на другую покупательницу, которая в это время была на первом этаже. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.





Проверку по факту проводит СК РФ по Москве. Следователи выясняют, почему охранник магазина, который говорил с погибшей за секунду до ЧП, не предотвратил трагедию.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН предположил причину самоубийства 25-летнего репортера НТВ Никиты Развозжаева.