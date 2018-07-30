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Скончалась актриса Наталья Кузнецова

30 Июля 2018 в 20:27
Скончалась актриса Наталья Кузнецова

В возрасте 55 лет скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова.

Она родилась 30 октября 1962 года.

В 1984 году окончила ГИТИС (курс В.А.Андреева). Работала в студии «Театр» Алексея Левинского.

С 1984 года - актриса Московского театра имени М.Н.Ермоловой. Играла в спектаклях «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини «Д», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», «Битва ангелов», «Барышня-крестьянка», «Костюмерша», «Возлюбленная нами…», «Перед заходом солнца». В Центре драматургии и режиссуры была занята в спектакле «Бедный Уильямс».

Кузнецова снималась в фильмах «Жуков», «Бигль», «Темное царство», «Сваха» и других.


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