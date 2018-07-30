Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Умер актёр сериала «Дальнобойщики» Сергей Шеховцов

30 Июля 2018 в 15:55
Умер актёр сериала «Дальнобойщики» Сергей Шеховцов

Театр «Современник» сообщил в своём аккаунте Facebook о смерти актёра Сергея Шеховцова от остановки сердца. Артисту было 56 лет, он скончался во время прогулки с собакой.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актёра Сергея Шеховцова», — написали коллеги покойного.

Они вспомнили, как артист пришёл в театр сразу по окончании Школы-студии МХАТ и служил в нём долгие годы. Зрителю он известен по спектаклям «ГенАцид. Деревенский анекдот», «Не становись чужим» — в этих постановках были его последние роли. На телеэкранах он запомнился съёмками в сериалах «Солдаты», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», фильме «Бумер».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.