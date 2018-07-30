Умер актёр сериала «Дальнобойщики» Сергей Шеховцов

Театр «Современник» сообщил в своём аккаунте Facebook о смерти актёра Сергея Шеховцова от остановки сердца. Артисту было 56 лет, он скончался во время прогулки с собакой.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актёра Сергея Шеховцова», — написали коллеги покойного.

Они вспомнили, как артист пришёл в театр сразу по окончании Школы-студии МХАТ и служил в нём долгие годы. Зрителю он известен по спектаклям «ГенАцид. Деревенский анекдот», «Не становись чужим» — в этих постановках были его последние роли. На телеэкранах он запомнился съёмками в сериалах «Солдаты», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», фильме «Бумер».