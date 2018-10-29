Скончалась актриса Наталья Кенигсон-Хансен

В Германии в минувшую субботу умерла Наталья Кенигсон-Хансен.

Наталья родилась 17 ноября 1939 года в семье Народного артиста СССР Владимира Кенигсона и актрисы Нины Павловны Чернышевской.

В 1961 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Веры Пашенной).

В 1960-х годах - актриса театра на Таганке. Была режиссёром Малого театра, Высших режиссерских курсов телевидения.

Наталья Кенигсон была замужем за актёром Алексеем Эйбоженко (скончался в 1980 году).

Их 48-летний сын — Алексей Эйбоженко — работает ведущим на радио и телевидении.

Последние годы жила в Германии.

Как ранее сообщила НСН, 29 октября состоялись похороны Николая Караченцова. Актер обрел последний приют на Троекуровском кладбище, рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб.