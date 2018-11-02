Скандал разгорается вокруг Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино помогал ПСЖ и «Манчестер Сити» избежать серьёзных санкций, когда занимал должность генерального секретаря УЕФА.

С 2011 по 2013 год эти клубы испытывали серьёзный дефицит бюджета. У французского коллектива он составлял €218 млн, у англичан — €188 млн. По этой причине им грозило исключение из Лиги чемпионов, передает RT.

Инфантино проводил тайные встречи с владельцами команд, предоставлял им конфиденциальные подробности и предлагал различные компромиссы, на что не имел полномочий.

В мае 2014 года ПСЖ и «Манчестер Сити» подписали соглашения с УЕФА и избежали исключения из еврокубков. Клубы были оштрафованы на €60 млн, их заявки были сокращены.

Как ранее сообщала НСН, на пресс-конференции в Москве, говоря о своих впечатлениях о первенстве, Джанни Инфантино использовал такие эпитеты, как «невероятный», «изумительный», «успешный». Глава ФИФА выразил благодарность игрокам, тренерам, судьям, всем, кто работал вокруг поля, всей России, правительству, президенту Путину, оргкомитету, Российскому футбольному союзу. И отдельно – волонтерам. Их он назвал «сердцем и улыбкой чемпионата мира».

Восторженные отзывы президента ФИФА объяснимы не только действительно высоким уровнем организации и проведения чемпионата мира в России. На этом мундиале ФИФА удалось рекордно заработать - 6,1 млрд долларов. Это на миллиард с лишним больше, чем на предыдущем чемпионате в Бразилии. Как поясняет РБК, основные заработки ФИФА приносит продажа медийных прав на трансляцию игр и на продаже маркетинговых прав спонсорам и партнерам. Остальные деньги приносят продажа лицензионных прав, билетов и так называемых «пакетов гостеприимства», включая сверхдорогие билеты в VIP-ложи.