ФИФА среди победителей — мундиаль принёс ей миллиардную прибыль

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Лучшим в истории назвал чемпионат мира по футболу в России президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

На пресс-конференции в Москве, говоря о своих впечатлениях от подходящего к финалу первенства, Джанни Инфантино использовал такие эпитеты, как «невероятный», «изумительный», «успешный». «Мне есть с чем сравнивать – я 20 лет в футболе», - заметил глава ФИФА. Отдельно он отметил посещаемость матчей: 98% мест на стадионах было заполнено – это очень высокий показатель. А телеаудитория просто огромна: матчи посмотрели более 3 млрд человек. Глава ФИФА выразил благодарность, кажется, всем: игрокам, тренерам, судьям, всем, кто работал вокруг поля, всей России, правительству, президенту Путину, оргкомитету, Российскому футбольному союзу. И отдельно – волонтерам. Их он назвал «сердцем и улыбкой чемпионата мира».

Восторженные отзывы президента ФИФА объяснимы не только действительно высоким уровнем организации и проведения чемпионата мира в России. На этом мундиале ФИФА удалось рекордно заработать - 6,1 млрд долларов. Это на миллиард с лишним больше, чем на предыдущем чемпионате в Бразилии. Как поясняет РБК, основные заработки ФИФА приносит продажа медийных прав на трансляцию игр и на продаже маркетинговых прав спонсорам и партнерам. Остальные деньги приносят продажа лицензионных прав, билетов и так называемых «пакетов гостеприимства», включая сверхдорогие билеты в VIP-ложи.

И еще одно признание от ФИФА, уже в форме официального сообщения. Чемпионат мира по футболу в России объявлен полностью чистым от допинга. Все допинг-пробы, взятые до начала и во время турнира, дали отрицательный результат. Только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества, - говорится в сообщении Международной федерации футбола. Все пробы исследовались в лабораториях, получивших специальную аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Большая их часть - в швейцарской Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, аналогичных банковским, с уникальным электронным ключом. Тема допинга в российском спорте активно использовалась противниками проведения футбольного чемпионата в России, - напоминает ТАСС. «Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира» - констатировала ФИФА.

Ну, а церемония закрытия чемпионата мира будет посвящена болельщикам. Людям, которые на протяжении месяца создавали атмосферу футбольного праздника. «Всё, что будет происходить на стадионе, будет благодарностью людям на трибунах», - заявил агентству ТАСС режиссер церемонии Феликс Михайлов.







Всеволод Нерознак