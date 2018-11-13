СК возобновляет расследование убийства Игоря Талькова

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возобновил уголовное дело об убийстве музыканта Игоря Талькова 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный».

В сообщении ведомства говорится, что 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года в убийстве по неосторожности обвинялся Валерий Шляфман. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако, еще в январе 1992 года Шляфман уехал на постоянное место жительства в Израиль.

Весной следующего года производство по уголовному делу было приостановлено из-за бегства Шляйфмана, передает Ura.ru.

Пострадавшей по делу была признана мать Талькова. В настоящее время она умерла и теперь в качестве пострадавшей признана вдова музыканта Татьяна Талькова, отмечает RT.

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