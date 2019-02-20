СК возбудил уголовное дело после обрушения крыши в подмосковной школе

После обрушения кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Источник отмечает, что инцидент произошёл сегодня в 10 утра в Можайском районе Подмосковья. Обрушилась кровля здания, в котором расположена столовая. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также стало известно, что всё учащиеся школы были эвакуированы и переведены на дистанционное обучение. Начиная с четверга, они будут обучаться в школе в селе Сокольниково.

Между тем, ранее сообщалось, что по итогам проведённого «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) опроса россиян было выявлено, что затраты на нужды школ и классов за последние полтора года значительно возросли. В целом, по итогам мониторинга, о ведущемся сборе денег на школьные нужды сообщили 83% опрошенных.

Эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в рамках пресс-конференции НСН рассказала о результатах проведенного исследования. В частности, по её словам, родителям приходится платить за электричество, туалетную бумагу, канцелярские принадлежности и многое другое.