Суббота
01 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

СК РФ возбудил дело по факту схода вагонов под Омском

1 Декабря 2018 в 12:23
СК РФ возбудил дело по факту схода вагонов под Омском

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 1 декабря 2018 года в ночное время на перегоне «ст. Мангут – ст. Называевская» Омской области произошел сход с рельсов нескольких груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, производится осмотр места происшествия и оценка ущерба. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, пишет RT.

Ранее НСН сообщала, что из-за повреждения путей в Омской области задерживаются пассажирские поезда, следующие в Москву. На поврежденном перегоне действует один путь, который пропускает составы в обоих направлениях.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.