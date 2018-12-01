СК РФ возбудил дело по факту схода вагонов под Омском

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 1 декабря 2018 года в ночное время на перегоне «ст. Мангут – ст. Называевская» Омской области произошел сход с рельсов нескольких груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, производится осмотр места происшествия и оценка ущерба. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, пишет RT.

Ранее НСН сообщала, что из-за повреждения путей в Омской области задерживаются пассажирские поезда, следующие в Москву. На поврежденном перегоне действует один путь, который пропускает составы в обоих направлениях.