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Четыре поезда в Москву задерживаются из-за схода состава под Омском

1 Декабря 2018 в 11:02
Четыре поезда в Москву задерживаются из-за схода состава под Омском

Под омском на железнодорожном перегоне Называевская - Ишим сошли с рельсов 35 вагонов грузового состава, нарушив габарит соседнего пути и повредив контактную сеть. Об этом сообщается на сайте Савеловской железной дороги.

Отмечается, что в результате инцидента движение на перегоне открыто только по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. В настоящее время задерживаются четыре пассажирских поезда, следующие в направлении Москвы: №76 сообщением Москва - Нюренги, №118 Москва - Новокузнецк, №56 Москва - Красноярск, №67 Абакан - Москва.

Ранее сообщалось, что сход вагонов произошел в ночь на 1 декабря. С рельсов сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт, пишет «Интерфакс».

 

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