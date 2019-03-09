СК просит арестовать экс-замглавы Росгеологии Горринга за мошенничество

Следствие в субботу ходатайствует об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, задержанного по уголовному делу о мошенничестве. По словам представителей ведомства, следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании Горрингу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руслан Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково следователями совместно с сотрудниками ФСБ. После задержания он был допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Дело было возбуждено в 2011 году. Причиной отставки Горринга стала запись онлайн-игры, в ходе которой он рассказывает о сексуальной связи с подчиненными и с использованием нецензурной лексики угрожает насилием другим игрокам.