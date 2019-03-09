Суббота
09 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

СК просит арестовать экс-замглавы Росгеологии Горринга за мошенничество

9 Марта 2019 в 13:14
СК просит арестовать экс-замглавы Росгеологии Горринга за мошенничество

Следствие в субботу ходатайствует об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, задержанного по уголовному делу о мошенничестве. По словам представителей ведомства, следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании Горрингу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руслан Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково следователями совместно с сотрудниками ФСБ. После задержания он был допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Дело было возбуждено в 2011 году. Причиной отставки Горринга стала запись онлайн-игры, в ходе которой он рассказывает о сексуальной связи с подчиненными и с использованием нецензурной лексики угрожает насилием другим игрокам.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.