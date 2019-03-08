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Уволенный из-за скандала замглавы «Росгеологии» задержан по делу о мошенничестве

8 Марта 2019 в 20:00
Уволенный из-за скандала замглавы «Росгеологии» задержан по делу о мошенничестве

Руслан Горринг, уволенный с должности первого заместителя главы «Росгеологии» после скандального видео во время он-лайн игры, задержан аэропорту Внуково в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в СК России по Московской области.

«В столичном аэропорту Внуково задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг», — говорится в официальном сообщении.

Горринг задержан по подозрению в мошенничестве особо крупного размера. В связи с этим задержанного везут для проведения следственных действий, информирует RT.

Напомним, причиной отставки стала запись онлайн-игры, в ходе которой Горринг рассказывает о связи с подчиненными, угрожает сексуальным насилием другим игрокам, оскорбляет находящихся с ним в комнате людей, все это сопровождается нецензурной лексикой.

Ранее всемирно известный российский пианист Денис Мацуев объяснил в беседе с НСН, почему выступает категорически против запретов на освещение в СМИ подобных выходок.

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