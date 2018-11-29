СК призвал не демонизировать интернет

Не демонизировать интернет призвал старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал юстиции Игорь Комиссаров. По его словам, сама по себе Сеть не является причиной деструктивного поведения подростков, в том числе детских суицидов. Самоубийства и попытки суицида несовершеннолетних связаны с целым рядом обстоятельств, которые связаны со средой общения и климатом в семье, пишут «Известия».

«Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», - сказал Комиссаров.

Ранее завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова в эфире НСН заявила, что во многом стараниями СМИ и интернета в информационном пространстве сформировался культ насилия и агрессии.