СК начал проверку после смерти игрока «Локомотива»

ФОТО: Спорт-Экспресс

После смерти полузащитника ФК «Локомотив» Алексея Ломакина Следственный комитет России начал проверку. Об этом сообщает Москва 24, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Между тем, «Спорт-Экспресс» отмечает, что при первичном визуальном осмотре тела на лице футболиста обнаружены ссадины. Однако ранее источник сообщал, что причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение. Точную причину смерти юноши установят судмедэксперты.

Футбольный клуб уже подтвердил информацию о смерти футболиста. В сообщении также говорится, что ФК шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким 18-летнего полузащитника.

Напомним, в полицию с просьбой найти ее сына обратилась мать спортсмена. По ее словам, 30 ноября спортсмен уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", а спустя сутки перестал выходить на связь. В сети телефон молодого человека появился только 2 декабря. Женщине удалось выяснить, что сын оставил его вместе с рюкзаком в такси, в котором ехал с другом. Выяснилось, что вместе юноши употребляли спиртные напитки. Позже его приятель заявил, что даже не может вспомнить, где они проводили время.

Тело Ломакина нашли полицейские, которые патрулировали улицу Борисовские Пруды, отмечает телеканал «360».

Напомним, ранее Национальная служба новостей сообщала, что в возрасте 62 лет из жизни ушёл генерал-полковник Игорь Коробов, возглавлявший ГРУ. Отмечается, что он умер после продолжительной тяжелой болезни 21 ноября. Свои соболезнования в связи с его смертью выразил министр обороны России Сергей Шойгу.А член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал о личных качествах главы российской военной разведки.



