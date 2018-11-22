Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Система Fan ID может быть использована на Евро-2020

22 Ноября 2018 в 10:57
Система Fan ID может быть использована на Евро-2020

УЕФА во время предстоящего чемпионата Европы 2020 года планирует использовать систему идентификации болельщиков (Fan ID), показавшую свою эффективность на Кубке конфедераций – 2017 и на ЧМ-2018, который этим летом с успехом прошёл России. Как пишут «Известия», об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Отмечается, что в карточку болельщика можно добавить всё, что угодно, в том числе бесплатный проезд или безвизовый въезд. Система Fan ID позволяет установить личности всех находящихся на матче болельщиков.

Напомним, ранее известный российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН в целом положительно оценил итоги сезона для нашей сборной.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.