Система Fan ID может быть использована на Евро-2020

УЕФА во время предстоящего чемпионата Европы 2020 года планирует использовать систему идентификации болельщиков (Fan ID), показавшую свою эффективность на Кубке конфедераций – 2017 и на ЧМ-2018, который этим летом с успехом прошёл России. Как пишут «Известия», об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Отмечается, что в карточку болельщика можно добавить всё, что угодно, в том числе бесплатный проезд или безвизовый въезд. Система Fan ID позволяет установить личности всех находящихся на матче болельщиков.

Напомним, ранее известный российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН в целом положительно оценил итоги сезона для нашей сборной.