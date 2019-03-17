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Синоптики: В Москве начнется бурное таяние снега

17 Марта 2019 в 13:46
Синоптики: В Москве начнется бурное таяние снега

По данным синоптиков, погода в Москве сегодня, 17 марта, станет предвестником бурного таяние снега в столичном регионе. Начало оттепели специалисты связывают с температурой воздуха, которая свойственна скорее апрелю, пишутИзвестия.

Ожидается, что температура в столице превысит средние показатели почти на 4 градуса. Такие значения заметно превышают климатическую норму, отмечают метеорологи.

Ранее НСН сообщало о прогнозах Гидрометцентра на предстоящую неделю. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице достигнет отметки в 9 градусов выше ноля уже ко вторнику, 19 марта.

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