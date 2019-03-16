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В Москве ожидается потепление до 9 градусов тепла

16 Марта 2019 в 18:47
В Москве ожидается потепление до 9 градусов тепла

По данным Гидрометцентра России уже во вторник, 19 марта, температура воздуха в Москве достигнет 9 градусов тепла. Однако специалисты уточняют, что погода в этот день будет облачной, кроме того, возможны кратковременные дожди.

До этого времени погода будет напрямую зависеть от пришедшего в регион антициклона. В связи с этим, ночью будут наблюдаться небольшие заморозки, а в течение дня температура будет держаться на плюсовых значениях.

Уже в конце недели ветер усилится, а температура воздуха станет значительнее теплее, сообщают синоптики.

Несмотря на значительное потепление воздуха, стоит опасаться возвращения холодов в конце марта и начале апреля. По заявлению замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, такое непостоянство погоды связано с «перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны».

Окончательного потепления жителям Москвы и Московской области стоит ждать к середине апреля.


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