В Москве ожидается потепление до 9 градусов тепла

По данным Гидрометцентра России уже во вторник, 19 марта, температура воздуха в Москве достигнет 9 градусов тепла. Однако специалисты уточняют, что погода в этот день будет облачной, кроме того, возможны кратковременные дожди.

До этого времени погода будет напрямую зависеть от пришедшего в регион антициклона. В связи с этим, ночью будут наблюдаться небольшие заморозки, а в течение дня температура будет держаться на плюсовых значениях.

Уже в конце недели ветер усилится, а температура воздуха станет значительнее теплее, сообщают синоптики.

Несмотря на значительное потепление воздуха, стоит опасаться возвращения холодов в конце марта и начале апреля. По заявлению замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, такое непостоянство погоды связано с «перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны».

Окончательного потепления жителям Москвы и Московской области стоит ждать к середине апреля.



