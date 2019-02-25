Синоптики обещают наступление весны не ранее конца марта

Ранее в метеорологи предупредили, что мартовская погода на большей части территории страны будет находиться в пределах климатической нормы, то есть ожидаются морозы и снегопады. В Москву весна придет не раньше 27 марта, когда среднесуточная температура будет выше ноля.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в столичном регионе 25 февраля продолжает действовать «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.
Ранее НСН писала, что российские синоптики заявили о невозможности точных прогнозов из-за гибели всех российских метеорологических спутников.