Синоптики обещают наступление весны не ранее конца марта

В начале этой недели влияние на погоду в большей части центральной России будет оказывать арктический воздух. Устойчивого потепления и наступления весны можно ожидать не ранее второй половины марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре «Российской газете». По данным синоптиков, пока сохраняется сильно переменчивый характер погоды.

Ранее в метеорологи предупредили, что мартовская погода на большей части территории страны будет находиться в пределах климатической нормы, то есть ожидаются морозы и снегопады. В Москву весна придет не раньше 27 марта, когда среднесуточная температура будет выше ноля.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в столичном регионе 25 февраля продолжает действовать «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.