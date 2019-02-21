Погода будет. Прогнозы вряд ли

Российские синоптики заявили о невозможности точных прогнозов из-за гибели всех российских метеорологических спутников.

Погоду в пределах нормы обещает Гидрометцентр в марте на большей части территории страны. По словам директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева, которые приводит РИА Новости, в Центральном регионе России март – полузимний месяц, и норма для него в том числе морозы, снегопады и сильные перепады температур. Климатическую весну в столичном регионе раньше 27 марта ожидать не приходится. Только к этому времени среднесуточная температура перешагнет через ноль.

В этом прогнозе, опубликованном за десять дней до весны, бросается в глаза его весьма общий характер. Такой прогноз на март вполне может дать любой человек, сколько-нибудь знакомый с народными приметами, пословицами и поговорками. А сами синоптики в последнее время не перестают напоминать о том, что относительно точный прогноз погоды может быть сформирован не более чем на пять-семь дней вперед. И теперь становится понятно, почему: «Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками, российская группировка просто умерла», - заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, слова которого приводит РИА Новости.



Ответ на вопрос, что делать, кроме как оплакивать кончину орбитальной метеорологической группировки, скажем так, далек от того, чтобы восторгаться громадьем планов. Росгидромет, по словам его главы, планирует использовать опыт японских коллег, которые запускают малые спутники на невысокие орбиты сроком работы до одного года. Пробный запуск, если все получится, должен состояться в текущем году, - сообщил Максим Яковенко. Для изучения льдов возглавляемая им служба располагает специальным сканером и парой геофизических ракет. Во времена СССР ведомство ежегодно запускало по 900 ракет, - напомнил Яковенко.



Положение дел в ракетно-космической промышленности России обсуждалось в начале месяца на встрече президента Владимира Путина с Дмитрием Рогозиным. Руководитель Роскосмоса доложил главе государства, что на этот год запланировано двукратное увеличение количества пусков – 45 против 22. «Владимир Владимирович, более чем в два раза», - сказал тогда Рогозин. В частности, планируется 32 пуска ракет космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями. Какое количество пусков из этих 45 будет выполнено в интересах метеорологов, не уточняется. А, значит, прогнозы погоды будут по-прежнему носить усредненный характер. Апрель, скорее всего, будет теплее марта…



Всеволод Нерознак