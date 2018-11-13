Синоптики к выходным ждут снег в Москве

В конце текущей недели в Москве может выпасть снег. Такой прогноз сделали в столичном метеобюро. По словам специалиста метеослужбы Татьяны Поздняковой, осадки в виде снега ожидаются в предстоящие выходные. Однако установление снежного покрова пока не ожидается, отмечают argumenti.ru.

По прогнозам синоптиков, существенных осадков ни на этой, ни на следующей неделе не будет.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что на этой неделе в Москве будут небольшие осадки, местами возможен снег.



