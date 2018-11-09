В столице ожидается снег, гололедица и высокое давление

ФОТО: Facebook

Марина Макарова рассказала НСН, что погода в выходные будет ветреной и влажной.

В столичном регионе продолжится похолодание, и появится первая гололедица. Также погода будет характеризоваться влажностью, а выходные отметятся высоким атмосферным давлением. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В субботу на погоду в столичном регионе будет ещё оказывать влияние атмосферный фронт. В его зоне погода будет влажной, и продолжится понижение температуры. Если начало ноября было тёплым, то теперь мы возвращаемся в рамки климата. В ближайшие выходные среднесуточная температура уже готовится перейти через ноль. В субботу облачно, влажно, местами пройдут небольшие осадки, ночью местами прогнозируется туман. В Москве минимальная температура 0, +2°С, в центре даже теплее, по области уже не исключён минус: -3+2°С, и местами уже возможна гололедица», — рассказала Макарова.

Высокое давление продолжится и в понедельник, а также усилится ветер, добавила собеседница НСН. Воздух уже будет холодным, не только ночью, но и в дневное время — вплоть до отрицательных температур.

«Днём ветер восточного направления начнёт усиливаться — до 5-10 метров в секунду. Местами пройдут слабые осадки. И максимальная температура в столице всего лишь +1+3°С, в районах Подмосковья от -1°С до +4°С. Атмосферный фронт перестанет влиять на погоду, и распространится мощный антициклон. Поэтому ветер развернётся на юго-восточный, погода будет ветреной. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, но в воскресенье уже обойдётся без осадков, а температура понизится. В ночь на воскресенье в Москве -2-4°С, в центре где-то до 0°С, а в Подмосковье уже -2°С, -7°С. Днём в столице около ноля, по области -4°С, +1°С. Очень высокое атмосферное давление, оно сохранится и в понедельник. Понижение температуры продолжится, и ночь на понедельник уже будет холодной — в Москве -5°С, -7°С, по области до -5°С, -10°С. Дневная температура тоже отрицательная — в столице ноль -2°С, в области ноль -5°С», — сообщила ведущий специалист Гидрометцентра.

На следующей неделе возобновятся небольшие осадки, местами возможен снег.

«Со вторника характер погода будет меняться, атмосферное давление будет падать. Будет ветрено и в середине недели, но станет больше облаков. Приближается циклон с северо-запада, и он принесёт нам небольшие осадки. И при температуре -8°С, -2°С, а днём -4°С, +2°С, осадки пройдут в виде небольшого снега», — заключила Макарова.

Добавим, что также в Гидрометцентре обещали, что снег, хоть и не будет интенсивным, задержится в столице из-за среднесуточных отрицательных температур. Снежный покров по предварительным прогнозам может пролежать в столице до конца следующей недели.