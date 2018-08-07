Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева взяли золото на чемпионате Европы

Российские спортсмены Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева сумели занять первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они выиграли произвольную программу смешанных дуэтов в синхронном плавании. Как отмечает RT , в их активе - 92,4000 балла.

Серебряные медали достались синхронистам из Италии. Бронзу из Глазго увозит испанский смешанный дуэт.

Ранее российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина заняли первое место в произвольной программе дуэтов.

Объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта впервые проходит на континенте. Соревнования проводятся в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Российская сборная лидирует в общекомандном зачёте.