Вторник
07 августа
USD 63.5
EUR 73.41
Горячие новости

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева взяли золото на чемпионате Европы

7 Августа 2018 в 13:28
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева взяли золото на чемпионате Европы

Российские спортсмены Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева сумели занять первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они выиграли произвольную программу смешанных дуэтов в синхронном плавании. Как отмечает RT, в их активе - 92,4000 балла.

Серебряные медали достались синхронистам из Италии. Бронзу из Глазго увозит испанский смешанный дуэт.

Ранее российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина заняли первое место в произвольной программе дуэтов.

Объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта впервые проходит на континенте. Соревнования проводятся в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Российская сборная лидирует в общекомандном зачёте.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.