Синхронистки Колесниченко и Субботина завоевали золото чемпионата Европы

Российские спортсменки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. Как отмечает RT , судьи отдали им 96,7000 балла.

Второе место заняли синхронистки из Украины, третьими стали итальянки. Ранее сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые награды в технической программе. Всего в активе нашей команды по синхронному плаванию шесть наград высшей пробы. Россия также сохраняет лидерство в общем зачете.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Первенство завершится 12 августа.