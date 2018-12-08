Силуанов предупредил губернаторов о персональной ответственности за срыв нацпроектов

Губернаторы и профильные региональные министры со следующего года будут нести персональную ответственность за невыполнение национальных проектов на подведомственной территории. Такое заявление сделал первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

«Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена», - заявил Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Глава Минфина отметил, что персональную ответственность за организацию нацпроектов на федеральном уровне будут нести вице-премьеры. За результат будут отвечать министры. На региональном уровне все ляжет на плечи губернаторов.

Силуанов пояснил, что ранее за невыполнение нацпроектов регион лишался части финансирования. Из-за этого страдали рядовые граждане, проживающие в регионе, что было в корне неправильным.

«На последнем заседании президиума Госсовета было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений, тех задач, которые были поставлены и под которыми они подписались», - добавил Силуанов, которого цитирует ТАСС.

Ранее в Минфине рассказали о планах повысить налог на роскошь. Силуанов заявлял, что в обществе есть напряженность, связанная с разницей в уровне дохода. В связи с этим рассматривается такая мера, как повышение налога, но это будет сделано «не прямо сейчас», сообщала НСН.