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Силуанов оценил финансовый рынок в контексте санкций

9 Августа 2018 в 15:02
Силуанов оценил финансовый рынок в контексте санкций

Кабинет министров и Центральный банк РФ имеют всё необходимое для поддержания финансовой стабильности в стране. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов, комментируя ситуацию на российских рынках после объявления Вашингтона о намерении ввести новые антироссийские санкции.

Как отметил Силуанов, текущая нестабильность связана как с опасением новых ограничительных мер со стороны США, так и с неблагоприятной ситуацией на развивающихся рынках. В то же время, по словам Силуанова, российская экономика и её платежный баланс стали теперь намного устойчивее к внешним проявлениям, передает ТАСС. Первый вице-премьер  подчеркнул, что правительство и ЦБ держат руку на пульсе и внимательно отслеживают ситуацию.

В четверг, 9 августа, рубль продолжил падение относительно американской и европейской валют. Дешевеют также акции российских компаний, а также государственные ценные бумаги.

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