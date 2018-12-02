«Сильнейший в мире». Паспорт ОАЭ признан самым лучшим

Паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов признан самым сильным в мире по рейтингу Passport Index. Обладатель этого документа сегодня может путешествовать в 167 стран мира без визы или оформлять ее на границе по прибытию.

Глава МИД ОАЭ Абдулла Бен Заид Аль Нахайян отметил, что первое место в рейтинге наглядно демонстрирует, чего можно добиться «позитивной дипломатией».

Вторую строчку в рейтинге делят между собой Сингапур и Германия (166 стран). Третье место досталось Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландам, США, Люксембургу, Норвегии, Испании и Южной Корее. Гражданам этих стран открыты двери в 165 государств.

Российский паспорт занял 38 место в рейтинге, разделив ее с Маршалловыми островами (116 стран мира), пишет RT.

Ранее НСН сообщала, что стоимость тура в ОАЭ сократилась почти на 30% после ноябрьских праздников.