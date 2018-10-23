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В АТОР рассказали о снижении стоимости отдыха у моря после ноябрьских праздников

23 Октября 2018 в 16:58
В АТОР рассказали о снижении стоимости отдыха у моря после ноябрьских праздников

Ассоциация туроператоров России рассказала о снижении цены на десятидневные туры в страны у моря с вылетом 10 ноября (в сравнении со стоимостью путёвки на ноябрьские праздники). Список опубликован ан сайте АТОР.

Так, цена тура в Объединённые Арабские Эмираты упала почти на 30% (29,4%). ОАЭ также признаны самым недорогим направлением. Десятидневный отдых на двоих там обойдётся в 57 333 рублей.

На втором месте по дешевизне оказалась Иордания (65 845 рублей). Это направление показало снижение в цене на 28,4%.

Тройку лидеров замыкает Таиланд, где тур на двоих стоит 70 090 рублей, сообщает « Русская планета».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказал о массовом сокращении количества игроков на рынке туризма.

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