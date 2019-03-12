Сигареты пропадут с российских прилавков

Минздрав внес антитабачную концепцию в правительство. Об этом заявил замглавы российского Министерства здравоохранения Олег Салагай во время выступления в Совете Федерации, сообщает РИА ФАН.

Проект по вымещению табачной продукции с отечественного рынка получил название «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Он был разработан в Минздраве и уже согласован с Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, ФНС и Росстатом.

Согласно концепции ведомства, доля потребления табака среди населения страны должна уменьшиться до 5%. Такие изменения должны произойти до 2030 года. В течение еще 20 лет табачная продукция должна полностью покинуть российский рынок.

Салагай уточнил, что акты антитабачной концепции, которые направлены на защиту населения страны, должны быть разработаны Министерством здравоохранения до 1 декабря текущего года.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, как новые правила маркировки табачных изделий пойдут на пользу населению.