Шура рассказал об угрозах в свой адрес из-за разбирательств по квартире

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Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, заявил, что переживает за свою жизнь из-за скандала с квартирой, в которой он жил 15 лет, пока к нему не пришли якобы законные собственники. Певец подал иск в суд и вынужден был нанять охрану.

«Прямых угроз не поступает, но я переживаю за свою жизнь. Есть человек, который со мной сейчас ходит», — сказал Шура на пресс-конференции НСН.

В свою очередь, директор артиста Павел Депершмидт рассказал о подозрительном звонке, поступившем ему накануне.

«Представились как некий человек из серого интернета и сказали, что к нам поступил заказ, чтобы сжечь машину Александра. Пока сжечь без него. Сказали, заплатите 30-40 тысяч рублей и вы все об этом узнаете. А так, говорят, к нам поступают заказы, мы можем и кислотой облить, и руку сломать, ну не убиваем. Насколько это связано [с квартирой] и как серьезно это можно рассматривать пока не понятно», — сказал директор Шуры.

Ранее на пресс-конференции НСН адвокат Алексей Панфилов певца рассказал, что исковое заявление было подана в отношении нового собственника квартиры Шамиля Исаева, экс-сотрудника компании «Столица» Мурата Арабова, а также в отношении Департамента градостроительной политики города Москвы. Правозащитник также обвинил сына Лужкова в причастности к ситуации.

Напомним, в мае этого года к Александру Медведеву пришли якобы законные собственники его квартиры. По словам певца, в 2003 году при покупке квартиры он стал жертвой черных риелторов. Трансляция пресс-конференции НСН артиста доступназдесь.