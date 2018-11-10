Предполагаемый российский шпион работал в Минобороны Австрии

Отставной австрийский офицер, который подозревается в разведдеятельности в пользу Москвы, работал в австрийском Министерстве обороны в Вене. Такие данные сообщили СМИ в субботу.

Как отмечает журнал Profil, отставной офицер знал обо всех внутренних делах австрийского военного ведомства, потому что работал непосредственного в Вене, а не в Зальцбурге, как сообщалось ранее. Раскрыть шпиона, по некоторым данным, помогла военная контрразведка Германии.

Накануне канцлер Австрии Себастьан Курц обвинил экс-полковника Вооруженных сил Австрии в шпионской деятельности, которую он на протяжении 20 лет вел в пользу России.

Позже стало известно, что глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с австрийским экс-полковником дипломатов неприятно удивила. В связи с этим в ведомство был вызван посол Австрии в России.