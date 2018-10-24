Шойгу заявил о небывалой активности НАТО у границ РФ

Активность НАТО у границ РФ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу 24 октября во время совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщает RT.

По словам главы военного ведомства РФ, в 2018 году российским самолётам уже пришлось свыше 120 раз подниматься на перехват нарушителей госграницы.

«Только в этом году самолёты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», - отметил Шойгу.

Напомним, ранее заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что направленный удар в районе разломов в Сан-Андреас спровоцирует взрыв супервулкана, который уничтожит США как континент.