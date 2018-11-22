Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Игоря Коробова, возглавлявшего ГРУ. Как пишет RT, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Как напоминает Ura.ru, начальник Главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Отмечается, что он умер после продолжительной и очень тяжелой болезни 21 ноября.

Ранее в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал о личных качествах главы российской военной разведки.