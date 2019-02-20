Шойгу раскрыл главное достоинство российского оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что главное достоинство новейших российских систем вооружения – их недосягаемая эффективность. При этом российские разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы.

Министр подтвердил слова президента РФ Владимира Путина, который во время послания Федеральному Собранию сообщил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе, а отдельные - в эксплуатации.

Шойгу добавил, что в настоящее время идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом «Авангард». Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», а экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», выполнили уже более 380 полетов, передает RT. По словам главы военного ведомства, начат очередной этап испытаний ракеты комплекса «Сармат».

Сергей Шойгу отметил, что основная задача – обеспечить военную безопасность страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений.

Во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал также о том, кто «подхрюкивает» американцам в выходе из ракетного договора, отмечает Ura.ru.

Послание президента в среду состоялось в Гостином дворе, выступление Путина длилось почти полтора часа.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН рассказал, почему качка на море не сможет помешать России использовать свое вооружение.







