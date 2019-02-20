Адмирал: Российским «Калибрам» и фрегатам волнение на море не помеха

Экс-командующий Северный флотом в беседе с НСН рассказал, почему качка на море не сможет помешать России использовать свое вооружение.

Научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин заявил, что применение высокоточного оружия на малых кораблях затрудняется волнениями на море. В частности, по словам Половинкина, это при качке в 4,5 балла применение оружия становится невозможным. Научный руководитель КГНЦ предложил дать «науке дорогу во всех направлениях», что сможет решить все эти проблемы.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН не удивился возможным сложностям в использовании оружия в сложных погодных условиях на море.

«Волнение моря, безусловно, влияет на применение оружия. Чем меньше водоизмещение корабля, то есть подверженность этому волнению, тем сложнее использование, в том числе и оружия. Конкретные цифры зависят от проекта корабля. Где-то 4-4,5 балла для малых кораблей создадут определенные сложности в применении оружия, но не для кораблей типа фрегат. Тем более что современные ракеты применяются при достаточно серьезных волновых условиях. Но принципиально мысль высказана правильно. Здесь могут быть только детали, отличающиеся цифрами», — рассказал адмирал.

Вячеслав Попов добавил, что вне зависимости от типа корабля, нужно помнить, что любое оружие, даже артиллерия делается таким образом, что бы учитывать и качку в том числе.

«Вся тема оружия и его применения, в отношении качки и других условия — это тема вечная, она всегда была, есть и будет. Море это неспокойная среда. Оружие должно быть создано с учетом этого. «Калибр» эти условия точно учитывает», — заключил адмирал.

Отметим, в июле 2018 года введен в эксплуатацию фрегат с управляемым ракетным оружием «Адмирал Горшков». Его водоизмещение фрегата достигает 5,4 тысячи тонн. Ракетное вооружение корабля включает, в частности, сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс» или ракеты 3М54 «Калибр-НК».