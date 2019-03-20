Шойгу прилетел в Сирию, чтобы передать Асаду послание от Путина

Минобороны РФ опубликовало видео полета министра обороны России Сергея Шойгу над Сирией. Полет происходил в сопровождении истребителей Су-35С, которые поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим. Ролик появился на канале военного ведомства на Youtube.





Во вторник, 19 марта, российский министр военного ведомства встретился в Сирии с президентом этой страны Башаром Асадом. Он передал ему послание от российского лидера Владимира Путина, передает РЕН ТВ.

Темой встречи Шойгу и Асада стала борьба с международным терроризмом в Сирии, прочие вопросы безопасности, отмечает Ura.ru. Были затронуты и вопросы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно-перемещенных лиц в Сирию, а также оказания гуманитарной помощи сирийцам.

Ранее экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН рассказал, чего добился Запад постановками химатак в Сирии.

