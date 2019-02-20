Среда
20 февраля
USD 66.2
EUR 74.82
Горячие новости

Шойгу попросил скидки в магазинах для обладателей военных наград

20 Февраля 2019 в 12:52
Шойгу попросил скидки в магазинах для обладателей военных наград

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил владельцам крупных супермаркетов предоставить скидки обладателям военных наград. Такая практика уже введена в ведомственных магазинах «Военторг».

Такое письмо уже поступило нескольким крупным ритейлерам, часть из них уже «положительно рассматривают идею», пишет газета «Коммерсант». Источники издания утверждают, что предложение Шойгу носит рекомендательный характер.

Эксперты полагают, что потери ритейлеров от введения скидок обладателям орденов не станут серьезными, отмечают «Известия». При этом они опасаются, что вслед за Минобороны к продавцам обратятся и другие ведомства с просьбой и поток «льготников» станет слишком большим, сообщает Ura.ru.

Ранее руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в эфире НСН раскритиковал идею сенатора Алексея Кондратьева об ограничении работы супермаркетов по выходным. По словам эксперта, привычка россиян закупаться в магазинах по субботам и воскресеньям не позволит пройти новой инициативе. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.