Шнуров стихами ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение. Саркастические строки были написаны в ответ продюсеру Иосифу Пригожину, который резко высказался в отношении фанатов Шнура, подпевающих ему матерные песни.

«Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию», - написал Шнуров.

Музыкант признал, что в его песнях, все как в жизни – мат на мате. Он в шутку извинился, что пел так, как слышится и пообещал «забрать все слова обратно».

Ранее Пригожин в эфире «Говорит Москва» назвал фанатов Шнурова «лохами». Он отметил, что не имеет ничего против него самого, но уверен, что фанатов «Ленинграда» нужно штрафовать за хайп на мате в публичных местах.

Отметим, что Шнуров неоднократно в Instagram стихами высмеивал различные заявления и инициативы. Так, лидер группы «Ленинград» посвятил стихотворение президенту Украины, который подписал указ о запрете въезда на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, сообщала НСН.