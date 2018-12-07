Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Горячие новости

Школа в Жулебине открылась после психологического срыва ученика

7 Декабря 2018 в 12:18
Школа в Жулебине открылась после психологического срыва ученика

Школа №1359 в столичном районе Жулебино вновь открыла двери после вчерашнего происшествия с учеником, пришедшем на занятия с ножом, сообщает РИА Новости.

Как напоминает RT, десятиклассник, заявившийся в школу с ножом, угрожал порезать себя. Сотрудники полиции в ходе переговоров убедили его сдаться и передали врачам. По предварительным данным, решиться на такой шаг школьника подвигло неудачно написанное пробное сочинение к ЕГЭ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как отмечает «Свободная пресса», администрация школы будет проверена на предмет халатности. Кроме того, следователи выясняют условия жизни юноши.

Между тем, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не связывать поступок подростка с написанием сочинения.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.