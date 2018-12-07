Школа в Жулебине открылась после психологического срыва ученика

Школа №1359 в столичном районе Жулебино вновь открыла двери после вчерашнего происшествия с учеником, пришедшем на занятия с ножом, сообщает РИА Новости.

Как напоминает RT , десятиклассник, заявившийся в школу с ножом, угрожал порезать себя. Сотрудники полиции в ходе переговоров убедили его сдаться и передали врачам. По предварительным данным, решиться на такой шаг школьника подвигло неудачно написанное пробное сочинение к ЕГЭ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как отмечает «Свободная пресса» , администрация школы будет проверена на предмет халатности. Кроме того, следователи выясняют условия жизни юноши.

Между тем, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не связывать поступок подростка с написанием сочинения.