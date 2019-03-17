Шестерых детей за девять минут родила американка

В Техасе женщина в течение девяти минут родила три пары близнецов. Сообщение со страницы местной больницы в Facebook опубликовало издание Hindustantimes.

Младенцы появились на свет утром, в промежутке с 4:50 до 4:59. У матери родились четыре мальчика и две девочки.

Сотрудники больницы заявили, что шанс на рождение шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

Роженица и дети находятся под наблюдением медиков и чувствуют себя хорошо, информирует РИА Новости.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что России нужна новая демографическая концепция.