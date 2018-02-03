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Шаманов: В нашей доктрине нет пункта о превентивном ядерном ударе

3 Февраля 2018 в 14:57
Шаманов: В нашей доктрине нет пункта о превентивном ядерном ударе

Россия не будет первой наносить ядерный удар по США, этого нет в ее военной доктрине. Такое заявление сделал глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

««Это ложь. У нас в наших документах, в военной доктрине такого нет и никогда не было», — сказал Шаманов, слова которого приводит «Интерфакс».

Он напомнил, как несколько месяцев назад в США предлагали разработать положение о превентивном ударе. По мнению генерала, США сами всех провоцируют в этом плане, а потом «пытаются свалить с больной головы на здоровую», пишет Газета.ру

Ранее президент Коллегии военных экспертов России, генерал-майор Александр Владимиров в эфире НСН заявил, что основная цель новой ядерной доктрины США – лишить Россию ядерного оружия и возможности его использования.
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